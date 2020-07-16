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بالصور.. وزيرة الثقافة تشهد استئناف النشاط الثقافي بالهناجر

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بالصور.. وزيرة الثقافة تشهد استئناف النشاط الثقافي بالهناجر بالصور.. وزيرة الثقافة تشهد استئناف النشاط الثقافي بالهناجر

مصراوي Masrawy

10:54 م الخميس 16 يوليه 2020

كتب مصراوي:

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، استئناف نشاط قطاع الإنتاج، تنفيذًا للخطة الزمنية الخاصة بعودة الفعاليات الإبداعية، حيث انطلقت عروض البيت الفني للمسرح، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، الذي استضاف عرض العرائس الشهير "الليلة الكبيرة" ومسرحية "البخيل".

وقالت عبدالدايم، إن عودة الروح للأنشطة الفنية والثقافية تعكس رغبة الجمهور المصري في الحصول على جرعات إبداعية متنوعة، مشيرة إلى أن الجهود التي بذلت لاستئناف الفعاليات أثمرت تشغيل 3 مسارح مفتوحة وجاءت نتيجة تكاتف قطاعات الوزارة.

وأشادت بالتزام الجمهور بالتدابير الوقائية في المواقع والمنشآت الثقافية التي استأنفت نشاطها وعبر عن ارتفاع وعي المجتمع بمختلف شرائحه.

وكان مسرح ساحة الهناجر علق لافتة كامل العدد بعد اكتمال الطاقة الاستيعابية التي مثلت 25‎%‎ من سعته الفعلية، وحرص ضيوفه على تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها.

كما تجملت جوانب المسرح بصور رموز ونجوم فن المسرح في حيث أقيمت الأمسية الافتتاحية وبدأت بعرض العرائس الشهير الليلة الكبيرة من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس وكلمات الشاعر صلاح جاهين، ألحان الموسيقار سيد مكاوي، تصميم عرائس الدكتور ناجي شاكر، وإخراج صلاح السقا.

أعقب ذلك العرض المسرحي "البخيل" عن قصة الكاتب الفرنسي موليير التي تحمل نفس الاسم ومن إنتاج فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج عادل حسان، وإعداد وإخراج خالد حسونة، وبطولة أشرف طلبة، ومحمود متولي، محيي الدين يحيى، وسوزان مدحت، ونشوى عبدالرحيم، وجاسمين أحمد، وهادي محيي، وعصام أشرف، ونوران عبدالحميد، ومحمد خلف، وعبدالباري سعد، ومجيب أحمد، وعمرو وليد، وياسمين عسكر، وفادي سمير، وآلاء النادي، أشعار حامد السحرتي، موسيقى محمد حسني، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلي أحمد، ومكياج أمل حسام.

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