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إمارة مكة: 459 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة

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الطائف في المقدمة بـ219 تليها مكة بـ147 ثم جدة بـ30

إمارة مكة: 459 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة

سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، 459 حالة تعافٍ من خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في إنفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة: محافظة الطائف جاءت في مقدمة حالات التعافي محافظة الطائف بـ219 حالة تعافٍ، ثم العاصمة المقدسة ثانيًا بـ147، وجدة ثالثة بـ30 حالة تعافٍ، وتوزعت الحالات في بقية المحافظات ما بين 13 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ واحدة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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