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بريطانيا تحذّر من كارثة بيئية بسبب تسرب النفط من "صافر"

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بريطانيا تحذّر من كارثة بيئية بسبب تسرب النفط من "صافر" بريطانيا تحذّر من كارثة بيئية بسبب تسرب النفط من "صافر"
سيتضرّر منه 1.6 مليون يمني معظمهم بحاجة لمساعدات إنسانية

بريطانيا تحذّر من كارثة بيئية بسبب تسرب النفط من

حذرت بريطانيا من خطر حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر بسبب تسرب النفط من السفينة العائمة "صافر".

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم: تسرب النفط من الناقلة صافر سيتضرر منه 1.6 مليون يمني بشكل مباشر، معظمهم بحاجة لمساعدات إنسانية، وإن عدم القدرة على الوصول إلى الميناء سوف يقيد إمكانية إيصال المساعدات لليمنيين الذين يعتمدون عليها.

وأكدت أن التعافي بسبب تسرب النفط قد يستغرق 25 سنة، وأنه "يمكن أن يتلوث بسببه 8000 بئر؛ ما يعني قلة في توفر المياه وزيادة الأمراض، بالإضافة إلى أن 60 منظمة إغاثة قد تضطر لقطع خدماتها عن 7 ملايين شخص بسبب عدم سلامة الهواء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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