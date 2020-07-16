"الصحة": عدد متعافي كورونا بالمملكة يصل 187 ألفًا والمملكة تميزت في رصد حالاتها

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"العبدالعالي": كل من يرعى كبيرًا في السن فإنه يجب عليه لبس الكمامة

أعلن مساعد وزير الصحة، المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي عن تسجيل 2764 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (243238) حالة، من بينها (53246) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2206) حالات حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، حيث أشار العبدالعالي إلى أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى (187622) حالة بإضافة (4574) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (2370) حالة، بإضافة (45) حالة وفاة جديدة، "ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً"، مبيناً أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغ (2494873) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (58190) فحصًا جديدًا.

ولفت متحدث "الصحة" إلى أن الحالات المسجلة وعددها (2764) حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 39% والذكور 61%، أما كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 10%، والبالغون 85%، ‏مفيداً بأن عدد المراجعين لعيادات "تأكد" بلغ 660099 مراجعاً، وعدد المراجعين لعيادات تطمن بلغ عددهم 364390 مراجعاً.

وأكد الدكتور العبدالعالي أن كل من يرعى كبيرًا في السن، فإنه يجب عليه لبس الكمامة وغسل اليدين والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم مشاركة الأدوات الشخصية وارتداء الكمامة والقفاز، أثناء تقديم النظافة الشخصية لكبير في السن، مع مراعاة التباعد الجسدي.

ووجه رسالة مهمة للمصابين من فئة الأمراض المزمنة بأن يهتموا بأنفسهم، وأن يقوموا بهواياتهم اليومية وأن يحافظوا على خطتهم العلاجية واتباع نمط غذائي صحي. وبيّن متحدث الصحة أن من أهم علامات الشفاء من فيروس كورونا ذهاب الأعراض ومرور مدة كافية بعد انتهائها، وأن القرار دائماً لدى الطبيب المعالج، مشيرًا إلى أن المملكة من ضمن الدول التي تميزت في رصد حالات التعافي منذ أن كانت بالعشرات والمئات حتى وصلت الآن ولله الحمد إلى أعداد كبيرة.

وجدّد الدكتور العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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