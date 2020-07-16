أخبار عاجلة

"فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الشؤون الخارجية المغربي -
"رأي" يصل لأكثر من 40 ألف مواطن خلال النصف الأول لعام 2020 -
الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا..وفحوص طبية إلزامية -
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير الكويت وملكي الأردن والبحرين -
عضو "شورى" يطالب بتمديد تقاعد الممارس الصحي إلى 62 عاماً بدلاً من 60 -
العثور على مفقود وادي الدواسر مُتوفى ساجداً في منطقة صحراوية -
حالة الضياع التاريخي لدى مؤرخي الأتراك والأناضول.. أكاديمي سعودي يكشف الاضطراب والتناقضات -
13 بينهم سيدة.. القائمة النهائية لمرشحي السويس بعد استبعاد 4 مرشحين (مستند) -
مختص يوضح: كيف يتم رصد مخالفة عدم تأمين المركبة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"موارد الرياض" تنفذ "98" زيارة لمتابعة التوطين ومنع العمل تحت الشمس

Print
أسفرت عن ضبط 22 مخالفة وإنذارًا، وتم حيالها تطبيق الأنظمة واللوائح النظامية

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً بمكاتب العمل التابعة له وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خلال هذا الأسبوع؛ جملةً من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت هذه الحملات مدينة الرياض ومحافظات الزلفي والدوادمي والأفلاج والمجمعة وشقراء وحوطة تميم وسدير والغاط؛ حيث أسفرت عن تنفيذ 98 زيارة وضبط 22 مخالفة وإنذارًا لقرارات التوطين وقرارات منع العمل تحت أشعة الشمس، وتم حيالها تطبيق الأنظمة واللوائح النظامية.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، خلال حضوره لإحدى هذه الحملات؛ على استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته.

وشدد الدكتور الحربي على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، كما دعا الحربي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معًا للرصد) عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الشؤون الخارجية المغربي

"فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الشؤون الخارجية المغربي

"رأي" يصل لأكثر من 40 ألف مواطن خلال النصف الأول لعام 2020

"رأي" يصل لأكثر من 40 ألف مواطن خلال النصف الأول لعام 2020

الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا..وفحوص طبية إلزامية

الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا..وفحوص طبية إلزامية

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير الكويت وملكي الأردن والبحرين

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير الكويت وملكي الأردن والبحرين

شبكة عيون الإخبارية