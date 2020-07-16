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للمرة الأولى في الطائف.. عملية قلب مفتوح بالمستشفى التخصصي

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لخمسيني يعاني ذبحة صدرية ويحتاج إلى ترقيع الشرايين التاجية

للمرة الأولى في الطائف.. عملية قلب مفتوح بالمستشفى التخصصي

نفذ فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي اول عملية قلب مفتوح بمحافظة الطائف داخل مركز القلب الجديد بالمستشفى التخصصي، والذي انطلق تدريجيًا في إجراء العمليات النوعية مطلع الشهر الماضي.

وقد استقبل المستشفى رجلًا خمسينيًّا يعاني ذبحة صدرية كان يحتاج إلى ترقيع شرايين القلب التاجية بعد إخضاعه للكشف الدقيق.

وقرر الفريق الطبي إدخال المريض غرفة العمليات وتنفيذ أول عملية قلب مفتوح تشهدها الطائف، وقد استغرقت العملية 4 ساعات متواصلة تكللت بالنجاح؛ حيث نقل المريض للملاحظة الطبية المشددة، وقد تم فصل جهاز التخدير بالكامل عن المريض في اليوم الثاني بعد استقرار حالته الصحية ويتماثل للشفاء في الوقت الحالي.

وكان مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، قد أطلق في وقتٍ سابق مراحل تشغيل مركز القلب الجديد بالطائف ضمن سلسلة من العمليات النوعية، كانت العملية الحالية ضمن المرحلة الأعلى تصاعدياً.

ومن المتوقع أن يستأنف الفريق الطبي المختص تنفيذ عمليات مماثلة خلال الأسبوع الحالي في إطار تحقيق أعلى مستوى في معالجة أمراض القلب الدقيقة.

وأعرب مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الدكتور علي بن حسن الزهراني، الذي قاد مراحل التشغيل، عن شكره للطاقم الطبي، مثمناً الدور الذي يقدمه الفريق بالعمل التكاملي في سبيل الوصول للأفضل وإحراز تقدم لأول مرة تشهده المحافظة.

واعتبر أن ما تحقق يعدُ نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية الذي تشهده المحافظة، لاسيما في تخصصات دقيقة وحيوية كانت حكرًا على مراكز تخصصية كبرى.

للمرة الأولى في الطائف.. عملية قلب مفتوح بالمستشفى التخصصي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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