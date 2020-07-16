وزارة التعليم تشيد بجهود تعليم نجران في التعامل مع متطلبات وتحديات العمل

★ ★ ★ ★ ★

أشادت بجهود الإعلام في سرعة تطبيق دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل

أشادت وزارة التعليم بجهود إدارة تعليم نجران المثمرة، في سرعة الاستجابة لمتطلبات وتحديات العمل طيلة العام الدراسي، وتحديدًا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد والبدء على الفور بتطبيق التعلم عن بعد.

ووجّه المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد الجميعة، شكره وتقديره للمدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي جابر بن محمد مدخلي، ومساعدته سميحة آل صمع، ومنسوبي ومنسوبات إدارة الإعلام والاتصال بإدارة التعليم، لقاء سرعة الاستجابة لمتطلبات وتحديات العمل الإعلامي طوال العام الدراسي، وتحديدًا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، والتعليم عن بعد.

ووجّه شكره لهم على العمل المخلص في تطبيق إجراءات دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث أظهرت الإدارة مهنية عالية في العمل تحت الضغط، والمتابعة المستمرة لكل الموضوعات وعلى مدار الساعة لضبط وتجويد العمل الإعلامي ورفع كفاءته.

وأثنت الوزارة -في خطاب شكر بعثته للإدارة ولمدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث باسم تعليم نجران جابر بن محمد مدخلي- بالجهود المثمرة في سرعة تطبيق إجراءات دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي لمكاتب التعليم ولجميع مدارس البنبن والبنات في وقت قياسي وكفاءة عالية؛ إذ يعد تعليم نجران السباق في تطبيق اللائحة الجديدة بكل ضوابطها.

وقال "الجميعة": كانت إدارة الإعلام والاتصال أنموذجًا يُحتذى به في التفاني والإنجاز".

يذكر أن "مدخلي" يعد من الكفاءات والكوادر الوطنية المتميزة في مجال الإعلام، والمجال الإداري والعملي بصفة عامة، ويتمتع بعلاقات متميزة مع كافة الزملاء الإعلاميين، وتكلف بالعديد من المهام في مجال عمله، وعرف بإخلاصة وتفانيه لخدمة الوطن والمواطن.