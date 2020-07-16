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"فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الشؤون الخارجية المغربي
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الاثنين 20 يوليو 2020 09:54 مساءً
"رأي" يصل لأكثر من 40 ألف مواطن خلال النصف الأول لعام 2020
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الاثنين 20 يوليو 2020 09:54 مساءً
الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا..وفحوص طبية إلزامية
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الاثنين 20 يوليو 2020 09:33 مساءً
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير الكويت وملكي الأردن والبحرين
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الاثنين 20 يوليو 2020 09:33 مساءً
عضو "شورى" يطالب بتمديد تقاعد الممارس الصحي إلى 62 عاماً بدلاً من 60
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الاثنين 20 يوليو 2020 09:33 مساءً
العثور على مفقود وادي الدواسر مُتوفى ساجداً في منطقة صحراوية
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الاثنين 20 يوليو 2020 09:12 مساءً
حالة الضياع التاريخي لدى مؤرخي الأتراك والأناضول.. أكاديمي سعودي يكشف الاضطراب والتناقضات
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الاثنين 20 يوليو 2020 09:12 مساءً
13 بينهم سيدة.. القائمة النهائية لمرشحي السويس بعد استبعاد 4 مرشحين (مستند)
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الاثنين 20 يوليو 2020 09:07 مساءً
مختص يوضح: كيف يتم رصد مخالفة عدم تأمين المركبة؟
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الاثنين 20 يوليو 2020 09:00 مساءً
"المؤسسة العامة للحبوب": يمكن لمشتري مطاحن الدقيق استيراد القمح مباشرة
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الاثنين 20 يوليو 2020 09:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
غدًا النجم تامر فرج في ضيافة إنتصار وبدرية في بيت ريا وسكينة
مصر
Al Nahar TV
الخميس 16 يوليو 2020 11:38 صباحاً
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