سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس"

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قال: تنشط البوارح على الساحل الغربي وقد تثير الغبار

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، تشكّل بعض السحب على عدة مناطق مع نشاط للبوارح في أخرى.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم #الخميس قد تتشكل بعض السحب على أجواء #عسير وشرق #جازان وربما يهطل من بعضها بعض الأمطار.

وأضاف قد تنشط رياح #البوارح الشمالية الشرقية الحارة والجافة على شمال شرق #السعودية، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على الساحل الغربي الأوسط والجنوبي وقد تثير بعض #الغبار.

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