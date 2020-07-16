أخبار عاجلة

محافظ شقراء يجتمع بلجنة متابعة أزمة كورونا ويوصي بالالتزام بالتعليمات -
بالأرقام.. "مكتبة السعودية الرقمية" أضخم تجمع للمعرفة بالشرق الأوسط -
"الزهراني" إلى وكالة المشاريع -
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح وأتربة على جازان -
جامعة الملك فيصل بالأحساء تفتح القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة -
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج -
محكمة التمييز تحسم الوضع القانوني لجماعة الاخوان المسلمين -
8 الصبح - آخر اخبار الفن بتاريخ 18/7/2020 -
8 الصبح - خاص لـ"8 الصبح".. حفيد عملاق الكوميديا عبدالمنعم مدبولي يكشف أسرار جديدة عن حياة جده -
صاحب صورة "طفل اللامبالاة" يكشف أسرار الصورة واكتساحها تريند مواقع التواصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بتعاون الجهات الأمنية.. إزالة كلية لـ40 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة

Print
"العبيد" داعيًا للإبلاغ: لا تهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين

بتعاون الجهات الأمنية.. إزالة كلية لـ40 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات؛ ممثلة ‫في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حظائر عشوائية بمخطط الجفري بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد، أن الفِرَق الرقابية تمكنت من إزالة 40 حظيرة عشوائية مخالفة، وتم إزالتها كليًّا بمشاركة الجهات المعنية.

وأشار "العبيد" إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من العشوائيات والمحافظة على الإصحاح البيئي وتحسين المشهد الحضاري؛ مؤكدًا أنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تَعَدٍّ يُرصَد في أي موقع؛ وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) وقنوات الأمانة الرسمية.

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
محافظ شقراء يجتمع بلجنة متابعة أزمة كورونا ويوصي بالالتزام بالتعليمات

محافظ شقراء يجتمع بلجنة متابعة أزمة كورونا ويوصي بالالتزام بالتعليمات

بالأرقام.. "مكتبة السعودية الرقمية" أضخم تجمع للمعرفة بالشرق الأوسط

بالأرقام.. "مكتبة السعودية الرقمية" أضخم تجمع للمعرفة بالشرق الأوسط

"الزهراني" إلى وكالة المشاريع

"الزهراني" إلى وكالة المشاريع

"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح وأتربة على جازان

"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح وأتربة على جازان

شبكة عيون الإخبارية