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رئيس البرازيل يؤكد عدم تعافيه من كورونا: المسحة الثانية إيجابية

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رئيس البرازيل يؤكد عدم تعافيه من كورونا: المسحة الثانية إيجابية رئيس البرازيل يؤكد عدم تعافيه من كورونا: المسحة الثانية إيجابية
بعد أسبوع من إعلانه عن إصابته بكوفيد-19.. سأخضع لفحص آخر

رئيس البرازيل يؤكد عدم تعافيه من كورونا: المسحة الثانية إيجابية

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أمس الأربعاء، للصحفيين في برازيليا: إن نتيجة الفحص الجديد، الذي أجراه لمعرفة مدى تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية للمرة الثانية.

ووفق "سكاي نيوز"، جاء ذلك بعد أسبوع من إعلانه عن إصابته بكوفيد-19، وقوله إنه سيخضع لفحص آخر بعد أيام.

وكانت "سي.إن.إن" البرازيل ، قد ذكرت في وقت سابق من الأربعاء، أن اختبارًا جديدًا أثبت عدم تعافي بولسونارو من إصابته بكورونا.

ومنذ التأكد من إصابته بمرض كوفيد-19، الذي يسببه ، يقول بولسونارو إنه ما زال في صحة جيدة.

وقال مطلع الأسبوع الجاري إنه سيستأنف عمله المعتاد لو جاءت نتيجة الاختبار سلبية.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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