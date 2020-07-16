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محافظ شقراء يجتمع بلجنة متابعة أزمة كورونا ويوصي بالالتزام بالتعليمات
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السبت 18 يوليو 2020 12:56 مساءً
بالأرقام.. "مكتبة السعودية الرقمية" أضخم تجمع للمعرفة بالشرق الأوسط
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السبت 18 يوليو 2020 12:56 مساءً
"الزهراني" إلى وكالة المشاريع
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السبت 18 يوليو 2020 12:56 مساءً
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح وأتربة على جازان
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السبت 18 يوليو 2020 12:56 مساءً
جامعة الملك فيصل بالأحساء تفتح القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة
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السبت 18 يوليو 2020 12:35 مساءً
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج
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السبت 18 يوليو 2020 12:35 مساءً
محكمة التمييز تحسم الوضع القانوني لجماعة الاخوان المسلمين
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السبت 18 يوليو 2020 12:21 مساءً
8 الصبح - آخر اخبار الفن بتاريخ 18/7/2020
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السبت 18 يوليو 2020 12:16 مساءً
8 الصبح - خاص لـ"8 الصبح".. حفيد عملاق الكوميديا عبدالمنعم مدبولي يكشف أسرار جديدة عن حياة جده
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السبت 18 يوليو 2020 12:16 مساءً
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السبت 18 يوليو 2020 12:15 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
دليل سلوك للزوار أثناء فيروس كورونا من مدينة ترفيهية يابانية يقهر القلوب
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 16 يوليو 2020 08:11 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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