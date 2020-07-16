رئيس البرازيل يؤكد عدم تعافيه من كورونا: المسحة الثانية إيجابية

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بعد أسبوع من إعلانه عن إصابته بكوفيد-19.. سأخضع لفحص آخر

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أمس الأربعاء، للصحفيين في برازيليا: إن نتيجة الفحص الجديد، الذي أجراه لمعرفة مدى تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية للمرة الثانية.

ووفق "سكاي نيوز"، جاء ذلك بعد أسبوع من إعلانه عن إصابته بكوفيد-19، وقوله إنه سيخضع لفحص آخر بعد أيام.

وكانت شبكة "سي.إن.إن" البرازيل الإخبارية، قد ذكرت في وقت سابق من الأربعاء، أن اختبارًا جديدًا أثبت عدم تعافي بولسونارو من إصابته بكورونا.

ومنذ التأكد من إصابته بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، يقول بولسونارو إنه ما زال في صحة جيدة.

وقال مطلع الأسبوع الجاري إنه سيستأنف عمله المعتاد لو جاءت نتيجة الاختبار سلبية.فيروس كورونا الجديد