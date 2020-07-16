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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان
تشمل: أجزاء من مناطق مكة والقصيم والرياض والشرقية ونجران

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كذلك على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران)، وسماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر 18- 40كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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