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جامعة الملك فيصل بالأحساء تفتح القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة
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السبت 18 يوليو 2020 12:35 مساءً
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج
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السبت 18 يوليو 2020 12:35 مساءً
محكمة التمييز تحسم الوضع القانوني لجماعة الاخوان المسلمين
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السبت 18 يوليو 2020 12:21 مساءً
8 الصبح - آخر اخبار الفن بتاريخ 18/7/2020
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السبت 18 يوليو 2020 12:16 مساءً
8 الصبح - خاص لـ"8 الصبح".. حفيد عملاق الكوميديا عبدالمنعم مدبولي يكشف أسرار جديدة عن حياة جده
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السبت 18 يوليو 2020 12:16 مساءً
صاحب صورة "طفل اللامبالاة" يكشف أسرار الصورة واكتساحها تريند مواقع التواصل
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السبت 18 يوليو 2020 12:15 مساءً
صباحك مصري يكشف ملابسات غريبة حول عودة شاب لأسرته بعد وفاته ودفنه قبل 7 أشهر
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السبت 18 يوليو 2020 12:14 مساءً
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج
-
السبت 18 يوليو 2020 12:12 مساءً
"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة
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السبت 18 يوليو 2020 12:12 مساءً
الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية
-
السبت 18 يوليو 2020 12:12 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
فيديو لعارضة من بيرو بملابس ”كاشفة“ بمسجد أثري في الدوحة يثير ضجة
أخبار العالم
BBC News عربي
الخميس 16 يوليو 2020 06:18 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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