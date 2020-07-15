ضبط 4.5 طن مخلل فاسد بمصنعين في الفيوم

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مصراوي Masrawy

الفيوم – حسين فتحى:

شنت إدارة التموين والتجارة الداخلية بمديرية التموين بالفيوم، اليوم الأربعاء، حملة ضبطت خلالها مصنعين يعملان في تجهيز المخللات بقريتي العزب التابعة لمركز الفيوم، وكوم أوشيم بمركز طامية، ضبط بداخلهما 4 ألاف و500 كيلو مخلل فاسد وغير صالح للاستخدام الآدمى.

قاد الحملة، المهندس وليد حسان، مدير الإدارة، وضمت المفتشين عاطف وحيد، ومحمد موسى، وياسر إبراهيم، وأحمد أبو غرب، ورائد حرب، ومحمد أنور، تحت إشراف المهندس سيد حرز الله، مدير عام التموين بالمحافظة.

جرى التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.