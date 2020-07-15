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بعد تبادل إطلاق النار.. ‏أمن طرق الأفلاج يطيح بمطلوب في قضية قتل

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بعد تبادل إطلاق النار.. ‏أمن طرق الأفلاج يطيح بمطلوب في قضية قتل بعد تبادل إطلاق النار.. ‏أمن طرق الأفلاج يطيح بمطلوب في قضية قتل
‏حاول الفرار أكثر من مرة قبل ضبطه

بعد تبادل إطلاق النار.. ‏أمن طرق الأفلاج يطيح بمطلوب في قضية قتل

تمكّن رجال أمن طرق الأفلاج، من ضبط مواطن متهم في قضية قتل، بعد أن حاول مقاومة رجال الأمن لاعتقاله.

وتشير التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، إلى أن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بالأفلاج "نقطة التفتيش" حاولت استيقاف مواطن يقود مركبة من نوع "سكويا"، ليباشرهم بإطلاق النار على المركز ويلوذ بالفرار، وبمتابعته وتضييق الخناق عليه وإعطاب عجلات المركبة التي كان يستقلها، استولى على شاحنة أخرى ليتابع هروبه، فيما لم يتح رجال الأمن له فرصة الهروب، حيث تم ضبطه بعد إصابته في قدمه.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن المضبوط مطلوب للجهات الأمنية ومتهم في قضية قتل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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