"كفاءة": العزل الحراري في المنازل يخفّض الطاقة الكهربائية المستهلكة حتى 40%

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الألوان الخارجية الفاتحة تقلّل امتصاص الحرارة

يُعرف العزل الحراري بأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، خاصة "الجدران، الأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية، ويسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف، والتدفئة بين 30 إلى 40%، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض حتى 5% من استهلاك المكيف للكهرباء.

وأوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أصحاب المباني باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى؛ لأنها تقلّل من امتصاص الحرارة "كسب حراري".

وأكد أن تكلفة العزل الحراري في المباني وبحسب الدراسات الحديثة "الجدران - الأسقف – النوافذ"، تتراوح بين 3 إلى 5% من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة نظرًا للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري وإشاعة استخدامه.