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"كورونا" تسبب في انخفاض تطعيم الأطفال ضد أمراض خطيرة

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"كورونا" تسبب في انخفاض تطعيم الأطفال ضد أمراض خطيرة "كورونا" تسبب في انخفاض تطعيم الأطفال ضد أمراض خطيرة
بينها الحصبة والتيتانوس والدفتيريا

أفادت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، بأن مستويات تطعيم الأطفال ضد أمراض خطيرة مثل الحصبة والتيتانوس والدفتيريا، انخفضت بشكل مثير للقلق أثناء جائحة كوفيد-19؛ الأمر الذي يعرّض ملايين الأطفال للخطر.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في تقرير مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"؛ أن المعاناة التي يمكن تفاديها ووفيات الأطفال بسبب عدم تلقيهم التطعيمات في المواعيد المقررة، قد تكون أكبر كثيرًا من مرض كوفيد-19 نفسه؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشار التقرير إلى أن 30 حملة تطعيم على الأقل ضد الحصبة أُلغيت أو كادت تُلغى؛ مما يهدّد بحالات تفشٍّ جديدة للمرض الفيروسي شديد العدوى هذه السنة والسنوات المقبلة، كما أن هناك انخفاضًا كبيرًا في عدد الأطفال الذين حصلوا على أمراض الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام 2020.

وبيّن التقرير أن التقدم في عمليات التطعيم كان متعثرًا بالفعل قبل تفشي جائحة المستجد في أنحاء العالم، وأن الوباء زاد الوضع سوءًا.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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