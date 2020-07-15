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مكة.. البحث عن فتاة عشرينية اختفت منذ 3 أيام

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مكة.. البحث عن فتاة عشرينية اختفت منذ 3 أيام مكة.. البحث عن فتاة عشرينية اختفت منذ 3 أيام
والدها: لا تعاني أي اعتلالات نفسية

مكة.. البحث عن فتاة عشرينية اختفت منذ 3 أيام

تكثّف الجهات الأمنية بمكة المكرمة، بحثها عن فتاة عشرينية تغيّبت عن أسرتها منذ الاثنين الماضي ولم تعد حتى الآن.

وبحسب والدها؛ فإن ابنته البالغة من العمر 23 عامًا، خرجت من منزل أسرتها بـ"جعرانة" في مكة المكرمة عصر الاثنين الماضي، ولم تعد حتى اللحظة، لافتاً إلى أن ابنته لا تعاني من اعتلالات نفسية، ولم يُعرف سبب عدم رجوعها إلى المنزل طيلة الثلاثة الأيام الماضية.

وأشار إلى أنه أبلغ شرطة الشرائع عن مفقودته، في حين تُواصل الجهات الأمنية تكثيف البحث عن الفتاة المتغيبة.

ودعا والدها مَن تتوفر لديه معلومات عنها إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل معه على الرقم 0500704722.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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