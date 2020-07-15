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"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

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"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم "الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
إجمالي ما أُودع 84.089.592.9 ريالات لـ359 مزارعاً بكمية 72.425 طناً

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب البدء في صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم وقاموا بإقفال حساباتهم.

وأشارت إلى أن ذلك يتم من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف، ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وبلغ اجمالي ما أُودع لهذه الدفعة (42.447.946.73) ريالاً بحساباتهم البنكية لـ171 مزارعاً، ليكون ما أُودع (84.089.592.9) ريالات لـ359 مزارعاً بكمية (72.425 طناً)، وستُودع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

وبدأت المؤسسة بتسلّم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 19/ 8/ 1441هـ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات بكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنوياً.

المؤسسة العامة للحبوب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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