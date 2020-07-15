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حادث مروري مروّع يصرع 7 أشخاص في "الحريق"

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حادث مروري مروّع يصرع 7 أشخاص في "الحريق" حادث مروري مروّع يصرع 7 أشخاص في "الحريق"
الضحايا بينهم 6 أفراد من عائلة واحدة

حادث مروري مروّع يصرع 7 أشخاص في

تسبب حادث مروري مروع وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في "الحريق"، في وفاة سبعة أشخاص، منهم ستة أفراد من عائلة واحدة.

وقد باشرت الجهات ذات الاختصاص فجر اليوم الأربعاء حادثًا مروريًّا وقع بين مركبتين على طريق (الحائر - وصلة الحريق / نعام) أسفر عن وفاة مواطن وخمسة من عائلته، فيما توفي شاب في الطرف الآخر، وجميعهم من أهالي الحريق.

ويواصل الأهالي توجيه مناشداتهم بسرعة إنهاء تنفيذ مشروع طريق الحائر - الحريق وازدواجيته.

وقال الإعلامي أسامة الهضيبي لـ"سبق": الطريق لا زال تحت الإنشاء وسيتم الانتهاء منه قريباً، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة المنفذة للمشروع في الأشهر القادمة إنشاء طريق يربط مركز المفيجر التابع لمحافظة الحريق بطريق الحائر - وصلة نعام.

وأضاف: يطالب أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها من وزارة النقل بازدواجية الطريق ذي المسار المنفرد وتنفيذ المشروع الجديد بأحدث الدراسات الهندسية والمواصفات المعتمدة بسبب وعورة الجبال في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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