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حائل في 24 ساعة.. 119 إصابة جديدة بكورونا و102 حالة تعافٍ

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حائل في 24 ساعة.. 119 إصابة جديدة بكورونا و102 حالة تعافٍ حائل في 24 ساعة.. 119 إصابة جديدة بكورونا و102 حالة تعافٍ
إجمالي عدد الحالات في المنطقة ومحافظاتها بلغ 2902 حتى الآن

حائل في 24 ساعة.. 119 إصابة جديدة بكورونا و102 حالة تعافٍ

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الأربعاء، 119 حالة إيجابية بفيروس كورونا "كوفيد-19"، إضافة إلى تسجيل 102 حالة تعافِ جديدة، منها 96 حالة تعافِ في مدينة حائل، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة لكل من محافظات بقعاء، الغزالة، الشملي، الشنان.

وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 97 حالة في مدينة حائل، و7 حالات في محافظة بقعاء، و6 حالات في محافظة الحائط، و4 حالات في محافظة الشنان، وحالتان في محافظة الشملي، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة سميراء.

وبلغ إجمالي عدد الحالات في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 2902 حالة، منها حالة 1455 تعافٍ، و1443 حالة نشطة، وأربع حالات وفاة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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