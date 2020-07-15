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تقارير: إثيوبيا تبدأ ملء سد النهضة

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تقارير: إثيوبيا تبدأ ملء سد النهضة تقارير: إثيوبيا تبدأ ملء سد النهضة

مصراوي Masrawy

03:37 م الأربعاء 15 يوليه 2020

وكالات:
أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، الأربعاء، بدء ملء خزان سد النهضة، حسبما نقلت وسائل الإعلام الرسمية في إثيوبيا، بعد يومين من فشل المحادثات مع والسودان في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد.

كما قال الدبلوماسي الإثيوبي نبييو تيدلا إن أديس أبابا بدأت ملء السد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وأوضح وزير الري الإثيوبي إن عملية التخزين الأولى تُقدّر بـ4.9 مليار متر مُكعب، موضحًا أن"بناء وتعبئة سد النهضة تسير بشكل طبيعي".

ولفت بيكيلي إلى أن أديس أبابا تحفظت على بعض النقاط في الحوار مع مصر والسودان.

1يأتي ذلك بعد إظهار صور التقطتها الأقمار الصناعية نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، أمس الثلاثاء، زيادة منسوب المياه في خزان سد النهضة الذي لا تزال تختلف مصر وإثيوبيا حول عدد من النقاط الخلافية بشأنه، لعلّ أبرزها آلية ملئه وتشغيله.

اختتمت جولة المفاوضات التي باءت بالفشل بعد 11 يومًا من مباحثات رعاها الاتحاد الأفريقي، بحضور وزراء المياه والري بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) والمُراقبين.

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