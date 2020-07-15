أخبار عاجلة

محكمة التمييز تحسم الوضع القانوني لجماعة الاخوان المسلمين -
8 الصبح - آخر اخبار الفن بتاريخ 18/7/2020 -
8 الصبح - خاص لـ"8 الصبح".. حفيد عملاق الكوميديا عبدالمنعم مدبولي يكشف أسرار جديدة عن حياة جده -
صاحب صورة "طفل اللامبالاة" يكشف أسرار الصورة واكتساحها تريند مواقع التواصل -
صباحك مصري يكشف ملابسات غريبة حول عودة شاب لأسرته بعد وفاته ودفنه قبل 7 أشهر -
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج -
"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة -
الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية -
بعد إنكار وتهرُّب.. "روحاني": 25 مليون إيراني أُصيبوا بكورونا -
كورونا والسن.. دراسة "مخيفة" تكشف الأكثر عرضة للوفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. أمين عسير يتفقّد الخدمات المقدمة للمواطنين في "رجال ألمع"

Print
خلال زيارة مفاجئة لبحث متطلبات المرحلة المقبلة بالبلدية

بالصور.. أمين عسير يتفقّد الخدمات المقدمة للمواطنين في

تفقّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بلدية رجال ألمع، للوقوف على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمستفيدين.

والتقى "الحميدي" خلال الزيارة المفاجئة، عددًا من منسوبي البلدية يتقدّمهم رئيس البلدية سعيد آل مصمع، لبحث سير العمل، ومتطلبات المرحلة المقبلة، وبرامج البلدية، لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة من خلال تسهيلها على المراجعين؛ حرصًا منه على راحتهم وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بأسرع وقت ممكن.

وناقش "الحميدي" مع رئيس البلدية سبل تعزيز العمل البلدي في نطاق خدمات البلدية، واطلع على تقرير مفصل عن جهود البلدية الذاتية.

وحثّ الموظفين على خدمة المراجعين بالشكل المطلوب وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي لتحقيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح أن خطة التحول البلدي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في مدن وحواضر المملكة، بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع البلدي.

وجاءت الجولة في إطار حرص أمين منطقة عسير، للتأكد من جودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين بالشكل اللائق، وتفقد عدد من المرافق والحدائق العامة.

بالصور.. أمين عسير يتفقّد الخدمات المقدمة للمواطنين في

بالصور.. أمين عسير يتفقّد الخدمات المقدمة للمواطنين في

بالصور.. أمين عسير يتفقّد الخدمات المقدمة للمواطنين في

بالصور.. أمين عسير يتفقّد الخدمات المقدمة للمواطنين في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج

"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج

"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة

"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة

الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية

الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية

بعد إنكار وتهرُّب.. "روحاني": 25 مليون إيراني أُصيبوا بكورونا

بعد إنكار وتهرُّب.. "روحاني": 25 مليون إيراني أُصيبوا بكورونا

شبكة عيون الإخبارية