ينقبون عن الآثار داخل مدرسة.. ضبط فرد أمن وزوجته وطالب في القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص بينهم سيدة، أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل مدرسة بحي الجمالية.

معلومات وتحريات المقدم محمد علوي، رئيس مباحث قسم شرطة الجمالية، أفادت قيام فرد أمن بإحدى المدارس بدائرة القسم بأعمال حفر داخل الغرفة الخاصة به بالمدرسة محل عمله، بقصد التنقيب عن الآثار.

بإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائدان هشام ماهر وإسلام فهمي، معاونا المباحث، من ضبطه وبصحبته زوجته ربة منزل ونجل شقيقتها " طالب"، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الغرفة المُشار إليها بالمدرسة محل عمله.

وعُثر بحوزة المتهمين على أدوات حفر وتنقيب، وتبين وجود حفرة (قطرها 1 متر بعمق 10 أمتار).

بمواجهة المتهمين، أمام العميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، إلى النيابة العامة.