"دهانات الجزيرة" تطرح "كريستال ريزن".. إبداعات تزيينيّة مبهرة

★ ★ ★ ★ ★

يغيّر مفاهيم الأعمال الفنيّة والتشكيليّة.. ويؤكّد ريادة الشركة بسوق الدهانات

انطلاقاً في فضاءات الخيال، وتفرّداً في إبداعات الجمال، وبعيداً عن قولبة تركن إليها شركة متخصصة بإنتاج الدهان والألوان، طرحت "دهانات الجزيرة" منتجها "كريستال ريزن" ليطلق العنان لإبداعات تزيينيّة متفرّدة ومبهرة، ويغيّر مفاهيم الأعمال الفنيّة والتشكيليّة، التي يجيد صناعتها ويتقن تطويعها محترفو الفن بواسع خيالاتهم وخبايا أفكارهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "دهانات الجزيرة" عبدالله بن سعود الرميح، أن طرح "كريستال ريزن" كمنتج تزييني متفرّد، يأتي تأكيداً لريادة الشركة وتعزيزاً لقيادتها سوق الدهانات عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودليلاً ساطعاً على مدى قدرتها على الابتكار، وتوسيع رقعة حلولها الإبداعية ومنتجاتها النوعية، ورسم معالم جديدة لألوان ومساحات إضافية من الديكورات والتشكيلات الجمالية والعصرية، تتخطى حدود المكان، لتعبر إلى نطاق الزمان، عبر تنوّع تطبيقات هذا المنتج وتعدد استخداماته، بدءاً بقطع الأثاث والأبواب والنوافذ والطاولات، وليس وقوفاً عند الأعمال الخشبية والزهور الجافة والصخور ومختلف المجسّمات، امتداداً إلى اللوحات الفنيّة والتحف والميداليات والإكسسوارات، لتغدو هدايا ثمينة، وتبقى ذكرى خالدة بتوالي السنوات.

ورأى الرميح، أن "كريستال ريزن" سيلهم الكثيرين في تلمّس جنبات الإبداع، وإطلاق كوامن أنفسهم، وسيساعد الفنانين والمبدعين على تجسيد رؤاهم وأفكارهم على أرض الواقع بوسائل أحدث وطرق أسرع، تحقيقاً لتطلعات ورغبات الأسرة والمجتمع، إضافة إلى إتاحة الفن ليكون بمتناول الجميع، وخاصة سيدة المنزل التي لديها الشغف لتزيين غرف بيتها ومرافقه بحسب ما ترغب، فضلاً عن فسح المجال لاتخاذه حرفة لها استقلاليتها تسهم في توفير فرص العمل ودعم الأسر المنتجة، تماشياً مع برامج التطوير في المملكة ورؤيتها 2030 في زيادة المحتوى المحلي وتوطين الوظائف والصناعات والخدمات.

وبيّن أن المنتج يقوم على تقنيّة مادة الريزن، وهي مادة سائلة وشفافة تتماسك وتتصلب بعد الجفاف لتأخذ مظهر الكريستال النقي، وهي واسعة الاستخدامات، يمكن نحتها أو تعبئتها في قوالب لصنع أشكال وقطع إبداعية لا محدودة، وتكتسب مظاهر متنوعة كالمظهر الرخامي والمظهر المضيء واللامع لدى إضافة مواد وألوان إليها، لتبدو بجاذبية لا نظير لها، لاسيما مع توفير 12 لوناً للمنتج ويزيد.

وأردف أن "كريستال ريزن" مكوّن من مادتين تمزجان وفق نسب معيّنة، ويتمتّع بميزات عديدة كالشفافية والنقاوة الفريدة، والمقاومة العالية للاصفرار، والخلو من الفقاعات، والصلابة والمتانة العالية، والمقاومة الفائقة للخدش، وسهولة الخلط والصب في قوالب الأعمال الديكورية، والمقاومة الممتازة للماء والمواد الكيميائية، والقابلية للتلوين، كما أنه ذاتي التسوية، وقليل الرائحة، وخالٍ من المذيبات.

ودعا الرميح للاطلاع على نظام تطبيق المنتج وعديد من الفيديوهات التعليمية المتوافرة بشأنه في موقع الشركة على الإنترنت https://ajp.sa/SabqCrystal وفي منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على أهمية استخدام الأدوات وتطبيق الخطوات والإرشادات السليمة، وصولاً لأفضل النتائج المتوقّعة، لافتاً إلى توافر المنتج في معارض "دهانات الجزيرة" المنتشرة في أرجاء المملكة كافة، وعند طلبه أونلاين عبر الموقع الإلكتروني للشركة، مع خدمة التوصيل أيضاً.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "دهانات الجزيرة" تنتج في مصانعها أصنافاً عديدة ومتنوعة، كالدهانات المعمارية والصناعية والديكورية ودهانات الحماية ودهانات الأخشاب والدهانات المسؤولة بيئياً والدهانات المقاومة للحريق ودهانات الطرق ودهانات الأرضيات والعوازل والمنتجات الإسمنتية الجاهزة وغيرها.

دهانات الجزيرة