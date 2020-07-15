للمرة الثانية.. تأجيل إطلاق مسبار الأمل بسبب استمرار الاضطراب الجوي

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الإمارات توضح: سيتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال الـ 24 ساعة المقبلة

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، أنه بعد اجتماعات مكثفة، ونظراً لاستمرار اضطراب وعدم استقرار الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما؛ مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل "مسبار الأمل"، فقد تقرر تأجيل إطلاق مسبار الأمل، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، من تاريخ 17 يوليو 2020 إلى موعد جديد في شهر يوليو الجاري.

وقالت وفق ما أوردته صحيفة البيان الإماراتية اليوم: سيتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأمس الثلاثاء أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق، تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

وكانت الإمارات تستعد لإطلاق "مسبار الأمل"، وهو أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ، بعد منتصف هذه الليلة.

غير أن الظروف الجوية التي تخيم فوق جزيرة تانيغاشيما اليابانية، دفعت إلى تأجيل إطلاق المسبار، الذي يأتي إطلاقه في إطار "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

يُشار إلى أنه بإطلاق "مسبار الأمل" ستصبح الإمارات أول دولة عربية تضع مسباراً غير مأهول في المدار لاستكشاف الكوكب الأحمر، وذلك بعدما أرسلت العام الماضي رائد فضاء أمضى 8 أيام في محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لـ "وام"، فإن مخطط إطلاق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ كان مقرراً عند الساعة 5:51:27 صباحاً بتوقيت اليابان، أي في الساعة 00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 من مركز تانيغاشيما الفضائي.وكالة الإمارات للفضاء إطلاق مسبار الأمل