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كورونا.. إصابات ألمانيا ترتفع إلى 199726 والمكسيك تسجل 836 وفاة

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كورونا.. إصابات ألمانيا ترتفع إلى 199726 والمكسيك تسجل 836 وفاة كورونا.. إصابات ألمانيا ترتفع إلى 199726 والمكسيك تسجل 836 وفاة
المكسيكية: من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير

كورونا.. إصابات ألمانيا ترتفع إلى 199726 والمكسيك تسجل 836 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، يوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، زاد بواقع 351، ليصل إلى 199726.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع ثلاثة إلى 9071 حالة.

ووفق "رويترز"، سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم أمس الثلاثاء، 7051 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و836 وفاة، ليصل إجمالي الحالات إلى 311486 والوفيات إلى 36327.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين بالعدوى أعلى بكثير من الحالات المعلنة.ألمانيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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