تسجيل حالة وفاة بكورونا وتعافي 8 وإصابة 9 في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملّوط، مساء الثلاثاء، عن وفاة حالة إصابة بفيروس كورونا عن عمر 58 عامًا، وتسجيل 9 إصابات جديدة، بواقع 6 حالات بمركز الخارجة وحالتين بمدينة الداخلة، وحالة وحيدة بمركز بلاط؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات الإيجابية المسجلة منذ بداية أزمة كورونا إلى 491 إصابة، منها 39 وفاة، و286 حالة شفاء.

وأشار المحافظ تعافى وخروج 8 حالات مصابة بكورونا من مستشفى الحميات بالداخلة والخارجة العام، بواقع 2 بمركز بلاط، و2 بالفرافرة، وواحدة بمركز الداخلة، وثلاثة بمدينة الخارجة، لافتًا إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 243 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وناشد المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر - الضغط - الأورام -الفشل الكلوي - أمراض القلب) سرعة التوجه إلى المستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.

وشدد المحافظ على ضرورة حرص المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادمًا من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.​