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العثور على المفقود "صالح الشمري" بصحة جيدة

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العثور على المفقود "صالح الشمري" بصحة جيدة العثور على المفقود "صالح الشمري" بصحة جيدة
ذووه تقدموا بالشكر لـ"سبق" وقرائها

العثور على المفقود

تمكنت الجهات الأمنية بمدينة حائل من العثور على المفقود "الشمري"، وأعلنت أسرة الشاب "صالح الشمري"، العثور على مفقودهم بصحة وعافية، بعد اختفائه منذ الخميس الماضي عقب خروجه من منزله بإسكان البحرية، صباح يوم الخميس الماضي، دون معرفة وجهته.

وتقدّمت أسرة "الشمري" بشكرها وتقديرها لـ"سبق" وقرّائها على مساندتهم الجهود الأمنية في البحث عن مفقودهم؛ من خلال بحثهم ومتابعتهم مستجدات اختفائه.

وكانت "سبق" نشرت مناشدة أسرة "المفقود الشمري" بمساندة الجهود الأمنية التي تبحث عنه، قبل أن تعثر عليه بصحة جيّدة في مدينة حائل حيث يجري إعادته لمنطقة الرياض لدى ذويه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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