أخبار عاجلة

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
أنا الشاهد: تمثال ضخم لقط فرعوني مصنوع من إعادة تدوير الخردة في مصر -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع الكابتن عصام عبد الفتاح في ضيافة سيف زاهر -
حريق داخل إحدى أكبر كنائس فرنسا -
8 الصبح - شركة بريطانية تستبدل الموظفين بآلاف الروبوتات -
8 الصبح - محافظ البحيرة يتفقد قريتين بعد تطويرهما ضمن مبادرة "حياة كريمة" -
ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 على اليوم السابع "سجل الآن‎.. خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج -
بالفيديو.. المحيط "يأكل" الساحل في بلدة أسترالية ويجبر سكانها على ترك بيوتهم -
8 الصبح - الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الحضانات -
8 الصبح - لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رؤية حركة الـDNA بالخلايا بفضل باحث مصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

حدث في 8 ساعات| مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان.. والفلك يعلن موعد عيد الأضحى

Print
حدث في 8 ساعات| مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان.. والفلك يعلن موعد عيد الأضحى حدث في 8 ساعات| مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان.. والفلك يعلن موعد عيد الأضحى

مصراوي Masrawy

08:15 م الثلاثاء 14 يوليه 2020

حدث في 8 ساعات| مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان.. والفلك يعلن موعد عيد الأضحى

حدث في 8 ساعات

كتب - محمد عبد الناصر:

شهدت ، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تصديق الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الثلاثاء، على القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين، وإعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد هلال شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الأخبار المتعلقة

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

إعلان

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أنا الشاهد: تمثال ضخم لقط فرعوني مصنوع من إعادة تدوير الخردة في مصر

أنا الشاهد: تمثال ضخم لقط فرعوني مصنوع من إعادة تدوير الخردة في مصر

8 الصبح - لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رؤية حركة الـDNA بالخلايا بفضل باحث مصري

8 الصبح - لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رؤية حركة الـDNA بالخلايا بفضل باحث مصري

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض مصر الإجراءات المنفردة بشأن سد النهضة

8 الصبح - الرئيس السيسي يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض مصر الإجراءات المنفردة بشأن سد النهضة

ملعب ONTime - حسن المستكاوي:صلاح هيلعب مع المنتخب بمزاج هادي لما إدارة الكرة في مصر تتعامل بإحترافية

ملعب ONTime - حسن المستكاوي:صلاح هيلعب مع المنتخب بمزاج هادي لما إدارة الكرة في مصر تتعامل بإحترافية

شبكة عيون الإخبارية