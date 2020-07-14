اليوم.. وصول 6 رحلات طيران تقل 990 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الثلاثاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اليوم، كشف التقرير، أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 17 رحلة طيران تحمل على متنها 3599 راكبا إلى مطارات 6 دول: مصر، والإمارات، والهند، وأفغانستان، وبنغلاديش، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 6 رحلات تقل 990 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 ستصل إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، أسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 990 عاملا.

وجاءت الرحلات كالتالي:

ـ الرحلة الأولى، على طيران المصرية، رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 150 عاملا.

ـ الرحلة الثانية، على الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 200 عامل.

ـ الرحلة الثالثة، على فلاي ايجبت رقم 5089 قيام من مطار الكويت 15:00 وتصل مطار أسيوط وعلى متنها 185 عاملا.

ـ الرحلة الرابعة، على طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05، وصل لمطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا.

ـ الرحلة الخامسة، على العربية – مصر رقم 210 قيام من الكويت 19:35 وصول مطار سوهاج، وعلى متنها 165 عاملا0

ـ الرحلة السادسة، على طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من مطار الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.