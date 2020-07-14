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"أمير تبوك" يستقبل مسؤولي وأهالي المنطقة في اللقاء الأسبوعي

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لبحث عدد من الموضوعات والخدمات التي تهم المواطنين وكيفية تيسيرها

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، في القصر الحكومي، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.

وفي بداية الاستقبال رحّب أمير المنطقة بالجميع، متناولاً في حديثه عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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