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فاتورة المياه وتنظيم الكهرباء والسوق المالية في قرار ومطالبات لـ "الشورى"

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فاتورة المياه وتنظيم الكهرباء والسوق المالية في قرار ومطالبات لـ "الشورى" فاتورة المياه وتنظيم الكهرباء والسوق المالية في قرار ومطالبات لـ "الشورى"
ربط أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع يتصدّر

فاتورة المياه وتنظيم الكهرباء والسوق المالية في قرار ومطالبات لـ

طالب مجلس الشورى، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للإسراع في تطبيق ربط أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع.

وقال المجلس: "على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج متابعة خطط تحسين واستبدال الخطوط الرئيسة والفرعية لشبكة مياه الشرب وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي التابعة لشركة المياه الوطنية في مختلف مناطق المملكة".

وتابع في قرار أصدره اليوم: "على هيئة تنظيم الكهرباء التنسيق مع شركة المياه الوطنية للقيام بتطوير آلية معالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين لتحقيق السرعة والدقة ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات".

من جهة أخرى، طالب المجلس هيئة السوق المالية بالقيام بدراسة شاملة لسوق أدوات الدين توضح أسباب ضعف الإقبال على الطرح من قِبل المنشآت، وخاصة المتوسطة والصغيرة، ومن ثم إيجاد الحلول والآليات لزيادة عمق السوق، وبالتالي تنويع خيارات التمويل والاستثمار.

وقال: "على هيئة السوق المالية، التعاون مع الهيئة العامة للأوقاف لتمكين إنشاء ونمو الصناديق الاستثمارية الوقفية من خلال مراجعة الأنظمة واللوائح لتتلاءم مع خصوصيتها، ورفع الوعي بأهمية دورها الاجتماعي والاقتصادي".هيئة تنظيم الكهرباء مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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