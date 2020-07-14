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28 ألف حالة آخر 24 ساعة.. الهند تقترب من المليون إصابة بكورونا

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28 ألف حالة آخر 24 ساعة.. الهند تقترب من المليون إصابة بكورونا 28 ألف حالة آخر 24 ساعة.. الهند تقترب من المليون إصابة بكورونا
"الصحة" أعلنت عن 553 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23.727

28 ألف حالة آخر 24 ساعة.. الهند تقترب من المليون إصابة بكورونا

سجلت الهند أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لتتخطى حاجز الـ 900 ألف إصابة إجمالية منذ وصول الوباء إليها.

وقالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل 28.498 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 906.752 إصابة في عموم البلاد.

وأعلنت الوزارة وفق "سكاي نيوز عربية" أنه تم تسجيل 553 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن ، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 23.727 حالة وفاة.

يذكر أن الهند تحتل حالياً المرتبة الثالثة عالمياً من حيث عدد الإصابات، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد قد تجاوز 13 مليون إصابة حول العالم بحسب إحصاء لـ"رويترز".

أما عدد الوفيات، فقد بلغ أكثر من 568500 حالة وفاة ناجمة كوفيد-19 حتى الآن، وهي في نفس نطاق عدد الوفيات المسجلة عالمياً بالإنفلونزا الحادة.الهند فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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