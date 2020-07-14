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ملعب ONTime-فضل يتحدث عن نجله "تقي" وعدم رغبته بلعب كرة القدم وإتجاهه لتقديم محتوى على مواقع التواصل

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