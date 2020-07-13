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8 الصبح - الوظيفة الحكومية أم العمل الحر.. أيهما يفضل الجيل الجديد؟
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الخميس 16 يوليو 2020 10:50 صباحاً
8 الصبح - أخر أخبار الفن بتاريخ 16-7-2020
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الخميس 16 يوليو 2020 10:50 صباحاً
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 16-7-2020
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الخميس 16 يوليو 2020 10:50 صباحاً
أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" ما زال فوق الـ 43 دولاراً
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الخميس 16 يوليو 2020 10:46 صباحاً
الخامسة هذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير
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الخميس 16 يوليو 2020 10:46 صباحاً
بـ 30%.. بنك التنمية الاجتماعية يحقق نمو في تمويلات المنشآت الصحية
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الخميس 16 يوليو 2020 10:46 صباحاً
مرشح المملكة لمدير التجارة العالمية يعرض رؤيته غدًا على مسؤولي المنظمة
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الخميس 16 يوليو 2020 10:46 صباحاً
بطراز إسلامي وهوية عمرانية.. شاهد إنجاز "تطوير طريق السلام" بالمدينة
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الخميس 16 يوليو 2020 10:46 صباحاً
لجنتا النقل والشؤون الأمنية في "الشورى" تناقشان تقارير هذه الجهات
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الخميس 16 يوليو 2020 10:46 صباحاً
تغييرات الجائحة و12 ركيزة.. "التعايش مع العالم الجديد" في لقاء لـ"غرفة الرياض"
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الخميس 16 يوليو 2020 10:46 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
الافوكاتو | حلقة الاثنين 13 يونيو 2020
مصر
Al Nahar TV
الاثنين 13 يوليو 2020 10:05 مساءً
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