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باكستان تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات على المملكة

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باكستان تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات على المملكة باكستان تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات على المملكة
كررت دعمها الكامل وتضامنها مع ضد أي تهديدات لأمنها وسلامتها الإقليمية

باكستان تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات على المملكة

أدانت باكستان بشدة عملية إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ باليستية وطائرات دون طيار "مفخخة" من داخل الأراضي اليمنية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، بهدف استهداف المدنيين والأهداف المدنية.

وأشاد بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم باعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر في الأرواح البريئة.


وأضاف البيان أن باكستان تكرر دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديدات لأمنها وسلامتها الإقليمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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