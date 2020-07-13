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أمير منطقة مكة المكرمة يكرم يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو"

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أمير منطقة مكة المكرمة يكرم يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو" أمير منطقة مكة المكرمة يكرم يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو"
لمشاركته في حملة "براً بمكة" وتبرعه بملون ريال

أمير منطقة مكة المكرمة يكرم يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة

كرّم الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس اللجنة المركزية للحج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو" يوسف علي إم أي، لمشاركته في حملة بِراً بمكة، والتي كانت تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة لمساعدة العوائل المحتاجة وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين تأثروا بالوضع الحالي بسبب جائحة كورونا، حيث تبرع يوسف علي بمبلغ مليون ريال لهذا المشروع.

وفي مناسبة خاصة تم إقامتها في مكتب أمير منطقة مكة المكرمة، تم تسليم درع التكريم من الأمير خالد الفيصل لرفيق محمد، مدير "لولو" في منطقة جدة، نيابة عن يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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