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عمرو أديب مندهشا من مدى مصربيقولوا اللي اتنقلوا من العشوائيات متضايقين علشان كانوا عايشين ٥٠في بيت

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