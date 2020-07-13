أخبار عاجلة

موسكو ولندن.. مستقبل العلاقات في ضوء سياسة العقوبات -
كمامات ثمينة -
8 الصبح - "8 الصبح" يرصد آخر تطورات مشروع تطوير عين الصيرة -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 15/7/2020 | الحلقة الكاملة -
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا -
منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة -
بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟ -
الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ -
السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا -
سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حالة وفاة وإصابة ٩ بفيروس كورونا في الوادي الجديد

Print
حالة وفاة وإصابة ٩ بفيروس كورونا في الوادي الجديد حالة وفاة وإصابة ٩ بفيروس كورونا في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

11:41 م الأحد 12 يوليه 2020

الوادي الجديد– محمد الباريسي:
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، تسجيل ٩ حالات إصابة جديدة لفيروس كورونا، 5 من الخارجة، و٤ حالات بمركز الداخلة، بالإضافة لحالة وفاة بمركز الخارجة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ ٤٧٧ إصابة منهم ٣٨ وفيات منذ بداية الأزمة.
وأكد الزملوط، في بيان رسمي، تعافي ٧ حالات من المصابين وخروجهم من قسم العزل بمستشفى الداخلة العام، بالإضافة لانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٢٢٠ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.
وناشد المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (السكري -الضغط -الأورام -الفشل الكلوي -أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.

بيان إصابات كوروناالخريطة الوبائية

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد القبائل الليبية في القاهرة تأييدا لدعوة للجيش المصري للتدخل من أجل حماية ليبيا

وفد القبائل الليبية في القاهرة تأييدا لدعوة للجيش المصري للتدخل من أجل حماية ليبيا

مساء dmc - القبائل الليبية في القاهرة لتأييد تدخل الجيش المصري لحماية الأمن القومي

مساء dmc - القبائل الليبية في القاهرة لتأييد تدخل الجيش المصري لحماية الأمن القومي

حصريا أول مباراة ودية بعد توقف النشاط بين طلائع الجيش ومصر المقاصة - بتعليق - أيمن الكاشف

حصريا أول مباراة ودية بعد توقف النشاط بين طلائع الجيش ومصر المقاصة - بتعليق - أيمن الكاشف

سيارات ينتهي دورها في مصر لو قررت الحكومة تخريد الملاكي؟

سيارات ينتهي دورها في مصر لو قررت الحكومة تخريد الملاكي؟

شبكة عيون الإخبارية