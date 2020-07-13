حالة وفاة وإصابة ٩ بفيروس كورونا في الوادي الجديد

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، تسجيل ٩ حالات إصابة جديدة لفيروس كورونا، 5 من الخارجة، و٤ حالات بمركز الداخلة، بالإضافة لحالة وفاة بمركز الخارجة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ ٤٧٧ إصابة منهم ٣٨ وفيات منذ بداية الأزمة.

وأكد الزملوط، في بيان رسمي، تعافي ٧ حالات من المصابين وخروجهم من قسم العزل بمستشفى الداخلة العام، بالإضافة لانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٢٢٠ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وناشد المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (السكري -الضغط -الأورام -الفشل الكلوي -أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.