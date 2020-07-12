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"متقولش يا باشا".. سكرتير عام قنا يحظر استخدام الألقاب داخل الديوان العام

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"متقولش يا باشا".. سكرتير عام قنا يحظر استخدام الألقاب داخل الديوان العام "متقولش يا باشا".. سكرتير عام قنا يحظر استخدام الألقاب داخل الديوان العام

مصراوي Masrawy

08:12 م الأحد 12 يوليه 2020

قنا- عبدالرحمن القرشي:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة قنا حالة من الجدل بعد تداول منشور مذيل بتوقيع المحاسب كمال شلبي سكرتير عام قنا؛ يحظر فيه استخدام الموظفين داخل الديوان للألقاب "معالي الباشا- معالي الوزير".

ورأى رواد التواصل الاجتماعي، أن هناك الكثير من المشاكل الحيوية داخل المحافظة، التي تحتاج إلى النظر فيها أكثر من الالتفات للألقاب.

بينما اعتبر عدد آخر من رواد التواصل الاجتماعي، أن قرار سكرتير عام قنا؛ يأتي انطلاقا من القضاء على الطبقية والعنصرية وإعمالا لمبادئ ثورة 23 يوليو.

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