ضبط صاحب مصنع بسطرمة غير ترخيص في الجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، صاحب مصنع غير مرخص وبداخله 1,5 طن منتجات ومقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك.

معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، أفادت قيام (صاحب مصنع بسطرمة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بتجميع كميات كبيرة من "مقطعات اللحوم والبسطرمة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعادة تصنيعها وتوزيعها على المحلات والمطاعم مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وضبط المدير المسئول وبالتفتيش عُثر بداخل المصنع على (1,500 طن "بسطرمة، مقطعات لحوم" بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي- 40 كيلو جرام ملح- 1000 ملصق باسم المصنع).

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.