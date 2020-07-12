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برسوم بلغت 35 مليون جنيه.. إحباط تهريب 23 مليون قرص ومنشطات وشيش الكترونية

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برسوم بلغت 35 مليون جنيه.. إحباط تهريب 23 مليون قرص ومنشطات وشيش الكترونية برسوم بلغت 35 مليون جنيه.. إحباط تهريب 23 مليون قرص ومنشطات وشيش الكترونية

مصراوي Masrawy

02:58 م الأحد 12 يوليه 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاولة تهريب أكثر من 23 مليون قرص وعبوة " منشطات – مكملات غذائية" و 25 ألف جهاز "قياس حرارة يدوي – شيشة إلكترونية" إلى داخل البلاد وقُدرت قيمة الرسوم المستحقة عليها بـ35 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، برئاسة اللواء أشرف رضا، مدير أمن الموانئ، قيام أحد الأشخاص باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "بوليستر" داخل حاويتان ، واحتوائهما بداخلهما على أصناف محظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير شرعية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إعداد لجنة لفحص محتويات الرسالة وأسفرت أعمالها عن ضبط الآتي عدد (20 ألف) شيشة إلكترونية بمشتملاتها، عدد (5 آلاف) جهاز قياس حرارة يدوي، عدد (3 مليون) قرص منشط، عدد (20 مليون) عبوة مكملات غذائية، عدد (20 ألف) عبوة أدوية إنقاص وزن، تقدر القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ 35 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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