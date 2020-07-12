سيدة تضع أربعة توائم في الأقصر.. والفريق الطبي: حالتهم مستقرة (صور)

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مصراوي Masrawy

الأقصر - محمد محروس:

أنقذ فريق أطباء النساء والتوليد بمستشفى الأقصر الدولي، سيدة في العقد الثالث من عمرها حامل في أربعة توائم وصلت المستشفى في حالة إعياء شديد.

جرى تجهيز غرفة العمليات وخضعت السيدة لعملية ولادة قيصرية لتضع التوائم الأربعة، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على تعليمات الدكتور إسماعيل العربي مدير عام المستشفى.

وقال بيان للمستشفى، اليوم الأحد، إن قسم الطوارئ استقبل السيدة "ك. ح. ا" تبلغ من العمر 27 عاما، تعاني من آلام مبرحة أسفل البطن، وفى حالة إعياء شديدة وعقب عمل الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة تبين أنها في شهرها الأخير من الحمل في أربعة توائم.

أضاف البيان "على الفور جرى تجهيز المريضة لدخول غرفة العمليات، وأجرى العملية فريق طبي بقيادة وإشراف الدكتور صديق أحمد، استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، والدكتورة هدى الرملي، والدكتور محمد يحيى، والدكتور أحمد سيد، أطباء النساء والتوليد بالمستشفى، وبمعاونة فريق التخدير المكون من الدكتور أحمد عبد الرحمن، والدكتور محيي الدين العربي، ومعاونة قسم الحضانات الدكتورة هدى عبد الدايم تحت إشراف الدكتورة سمية بدر الدين رئيسة قسم الحضانات، ومن التمريض بكرية عزب عبد الدايم مشرفة العمليات.

وتابع البيان: أجريت العملية بنجاح، وحالة الأم والأربعة أطفال بصحة جيدة، فيما أشاد الدكتور إسماعيل العربي، مدير عام مستشفى الأقصر الدولي، بجهود فريق العمل بقسم النساء والتوليد بالمستشفى.