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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن ضبط 32 سيارة ما بين "ميكروباص – أجرة – رحلات - تاكسي عداد – سرفيس" وتغريم سائقيها؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح المحافظ، في بيان له، اليوم الأحد، تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد المخالفين، وذلك بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، والتي استهدفت مناطق ومواقف "الأحرار – العصلوجي – الزراعة – موقف المنصورة" بالزقازيق، وأسفرت عن ضبط 32 سيارة مخالفة، وتفعيل قرار الغرامة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على إلزام أصحاب السيارات بتعقيمها وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات الواقية، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد والحد من انتشاره.