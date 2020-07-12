ننشر أسماء المستحقين لمحلات في سوق بورفؤاد الجديدة ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، أسماء المستحقين لمحلات بسوق مدينة بورفؤاد الحضارية الجديدة.

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أنه في ضوء حصر حالات الإشغال والباعة الجائلين بمدينة بورفؤاد، وبعد تطبيق القواعد والضوابط القانونية، انتهت اللجنة المختصة إلى أحقية 42 لمحلات سوق بورفؤاد ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط.

وتقام السوق على مساحة 2200 متر مربع، وتضم 72 محلًا ومحلين للشي، ومبنى إداري، ودورتي مياه، وكافتيريا، وسوبر ماركت، ومكاتب التشغيل المختلفة.