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بعد إعلان إصابتهما بـ"كورونا".. مسؤول: حالة أميتاب باتشان ونجله مستقرة

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بعد إعلان إصابتهما بـ"كورونا".. مسؤول: حالة أميتاب باتشان ونجله مستقرة بعد إعلان إصابتهما بـ"كورونا".. مسؤول: حالة أميتاب باتشان ونجله مستقرة
وسط ترقب بوسائل الإعلام لظهور تقارير فحص زوجتيهما "جايا" و"آيشواريا"

بعد إعلان إصابتهما بـ

طمأن مسؤول في السلطات الصحية في الهند، اليوم الأحد، الملايين على صحة أشهر نجوم السينما الهندية أميتاب باتشان وابنه أبهيشيك، بعد إعلان إصابتهما بفيروس كورونا؛ لافتًا إلى أنهما في حالة مستقرة.

وقال الممثل الأسطورة أميتاب باتشان (77 عامًا) على "تويتر" ليلة أمس: إن الفحص أثبت إصابته بالفيروس شديد العدوى، وبعد ذلك بدقائق قال ابنه أبهيشيك باتشان (44 عامًا) على "تويتر" أيضًا إنه أصيب بالمرض.

ووفقًا لـ"رويترز"، نُقِل الاثنان لمستشفى نانافاتي في مومباي؛ رغم أنه لم تظهر عليهما سوى أعراض خفيفة، وناشد الأب والابن ملايين المعجبين التحلي بالهدوء وعدم الذعر.

وقال مسؤول في مستشفى نانافاتي ومسؤولون حكوميون من قطاع الصحة في مومباي اليوم الأحد: إن الأب والابن في حالة مستقرة. وتترقب وسائل الإعلام ظهور تقارير عن حالة الممثلتين الشهيرتين جايا زوجة أميتاب باتشان، وآيشواريا زوجة أبهيشيك.

وبدأت السلطات المدنية عملية تعقيم ضخمة في سكن باتشان الراقي في مومباي، وقامت برش المطهرات في المجمع الكبير وعلى السيارات المتوقفة هناك.

وكان أسطورة بوليوود يساعد الهند في حربها على ، وظهر في إعلانات لحث الناس على استخدام الكمامات وغسل الأيدي والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل مطرد في الهند. ويُظهر إحصاء "رويترز" أن المرض أصاب ما يربو على 820 ألف شخص، وأودى بحياة أكثر من 22 ألفًا في البلاد.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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