"العصا الإلكترونية" للكشف عن الهواتف داخل لجان الثانوية العامة بجنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

شهد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم السبت، الاجتماع الذي عقده الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، ورئيس عام الامتحانات، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور رؤساء لجان السير وأعضاء غرف العمليات بالإدارات التعليمية، لمناقشة آليات التصدي لبعض التجاوزات التي حدثت في بعض لجان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري خلال امتحانات المواد السابقة.

ووجه نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، الشكر لرؤساء اللجان باعتبارهم أساسًا في نجاح امتحانات الثانوية العامة، والحفاظ على أعلى درجات الأمان والجودة داخل اللجان.

ووجه رؤساء اللجان بضبط النفس في التعامل مع الطلاب والطالبات، واحتواء المواقف المختلفة، وتهيئة الأجواء ومنح الطلاب البيئة الهادئة لتأدية الامتحانات.

وأشار إلى أنه يوجد بعض التجاوزات داخل بعض اللجان، ومنها دخول الهواتف المحمولة، وأدوات الغش، وتمكنهم من تصوير بعض أجزاء من الامتحان ونشرها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح نائب الوزير، كيفية اكتشاف الطالب الذي يكون بحيازته هاتف محمول، وبعض الحيل التي يلجأ إليها بعض الطلاب للغش، وتطبيق إجراءات صارمة لمنع الغش الإلكتروني في باقي الامتحانات المقبلة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ومن جانبه وجه محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، مديري الإدارات ورؤساء اللجان بتشكيل لجنة برئاسة مراقب أول اللجنة، وأعضاء الأمن، وعضو لجنة الإدارة، تكون مهامهم استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الهواتف المحمولة، وأي أجهزة تساعد على الغش التي تكون بحوزة الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة على استخدام العصا الإلكترونية على ثلاث مراحل أساسية، المرحلة الأولى خلال دخول الطلاب من بوابات المدرسة، والثانية داخل اللجان من الساعة 9.30 وحتى الساعة 10 قبل توزيع كراسات الامتحان، والتركيز على الحمامات.

والمرحلة الثالثة خلال الامتحان دون التأثير على الطلاب، بالإضافة إلى ضرورة الإعلان في مكان ظاهر باللجنة أن حيازة الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقًا، يعد شروعًا في الغش ويستهدف الإخلال بنظام الامتحان ويعرض الطالب للمسائلة القانونية.

وطالب اللجنة بموافاة لجنة النظام والمراقبة المختصة من خلال التقرير اليومي الذي يرسل للجنة، بأي حالات غش جماعي قهري أو أي محاولة للتعدي على الملاحظين.

وشدد على ضرورة الالتزام بما ورد بكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة، ويؤدي الطالب المقيد على المدارس الرسمية أو الخاصة لغات، الامتحان في المواد المترجمة من خلال بوكليت باللغة التي درس بها ومترجم باللغة العربية وللطالب حرية الإجابة باللغة التي يرغبها.

وأكد على ضرورة تحرير محضر إثبات حالة بجميع ما يجرى باللجنة وأهمها محضر بمرض الطالب، وعدم قدرته على استكمال الامتحان، ويوقع من المسئول الصحي باللجنة، ومحضر بأسماء الطلاب الذين حضروا متأخرين بعد الساعة التاسعة، وقبل الساعة العاشرة ولم يسمح لهم رئيس اللجنة بالدخول.

وأن يقوم الملاحظين بتسليم كراسات الامتحان الخاصة بمادة التربية الوطنية المقرر الامتحان فيها يوم الثلاثاء المقبل، داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء فترة امتحان اللغة الأجنبية الثانية وبعد التأكد من استلام كراسة مادة اللغة الأجنبية الثانية، واستلام الكراسات الخاصة بالمواد التي لا تضاف للمجموع، والتي لم يقم الطالب بتسليمها وإرسالها للجان النظام والمراقبة المختصة.

مع الالتزام بتوزيع كراسات الامتحان في الموعد المقرر، وفى حالة تأخير التوزيع لأي سبب يمنح الطالب الوقت كاملًا، ويجرى تحرير محضر إثبات حالة وأسباب تأخر توزيع كراسة الامتحان.